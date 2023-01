Regno Unito: la Camera dei Comuni ha approvato il disegno di legge “anti-sciopero”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei Comuni ha approvato, con 315 voti a favore e 246 voti contrari, il disegno di legge sui livelli minimi di servizio in alcuni settori pubblici durante gli scioperi. In base al disegno, alcuni dipendenti, compresi quelli dell'industria ferroviaria e dei servizi sanitari e di emergenza, saranno tenuti a lavorare durante gli scioperi e potrebbero essere licenziati in caso di rifiuto. La proposta dovrà ora essere esaminata dalla Camera dei Lord. Nel frattempo, i sindacati britannici hanno criticato la proposta, definendola un attacco al diritto di sciopero dei cittadini e minacciando azioni legali se dovesse entrare in vigore. (Rel)