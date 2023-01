Algeria-Turchia: presidente parlamento turco, nostre relazioni sono in costante sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni turco-algerine sono in costante sviluppo in tutti i campi e settori. Lo ha detto presidente del parlamento turco, Mustafa Sentop, in un discorso durante l'incontro con il presidente del Consiglio della nazione, la Camera alta del parlamento algerino, Saleh Goudjil, a margine della loro partecipazione alla 17esima conferenza dell'Unione dei consigli degli Stati membri dell'Organizzazione per la cooperazione islamica, che si è tenuta ad Algeri. Sentop ha spiegato che il volume degli scambi commerciali tra Turchia e Algeria è stato di 4,1 miliardi di dollari nel 2021 e che questa cifra è salita a 5,3 miliardi di dollari nell'ultimo anno. Il presidente del parlamento turco ha aggiunto che i buoni rapporti tra i parlamenti dei due Paesi hanno contribuito a rafforzare le relazioni bilaterali esistenti tra Turchia e Algeria. (Ala)