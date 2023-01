Spagna: ministero Lavoro convoca parti sociali su salario minimo, assenti imprenditori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Ministero del Lavoro spagnolo ha convocato oggi le parti sociali per discutere dell'aumento del salario minimo interprofessionale (Smi) per il 2023, ma all'incontro non parteciperà la Confederazione spagnola delle organizzazioni imprenditoriali (Ceoe). L'organizzazione sostiene che "non ci sono le condizioni" per la sua presenza in quanto l'esecutivo non avrebbe compiuto la consultazione obbligatoria con le parti sociali a gennaio, né ha fatto una proposta formale o dato una risposta a quella avanzata a suo tempo dall'associazione. La Ceoe ha infatti proposto un aumento del 4 per cento del Smi per il 2023, fino a 1.040 euro lordi al mese. La Ceoe sta aspettando che il governo presenti formalmente la sua proposta di aumento del salario minimo per poterla analizzare con le sue organizzazioni associate. Nella riunione del 21 dicembre, l'esecutivo ha presentato le raccomandazioni della commissione di esperti, che aveva proposto di aumentare quest'anno il Smi tra i 46 e gli 82 euro al mese, il che porterebbe il reddito minimo tra i 1.046 e i 1.082 euro lordi per quattordici mensilità. I sindacati hanno optato per la parte superiore della fascia, con la possibilità di estenderla a 1.100 euro al mese. (Spm)