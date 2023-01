Torino: gli appuntamenti di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- PiemonteOre 9:30, Orta San Giulio (NO), l’assessore Marnati partecipa alla festa patronale di OrtaOre 12, Collegno (TO), via Torino 9, fermata Certosa, il presidente Cirio visita il cantiere della metropolitanaOre 14, Mappano (TO), piazza Don Amerano 1, il presidente Cirio partecipa ai festeggiamenti in occasione del decennale dell’istituzione del Comune di MappanoPomeriggio, Bruxelles, gli assessori Poggio e Protopapa partecipano al progetto “Eccellenze del Piemonte”, che prevede un convegno sulla tradizione enogastronomica piemontese, l’inaugurazione dell’esposizione enogastronomica “Piemonte: l’esperienza che non ti aspetti” e una cena presso il ristorante “Io sono Piemonte” (segue) (Rpi)