Energia: compagnia egiziana Gupco Petroleum prevede di investire 588 milioni di dollari e perforare 11 pozzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I fondi della compagnia egiziana Gupco per il prossimo anno fiscale prevedono investimenti di circa 588 milioni di dollari per realizzare progetti per migliorare i tassi di produzione di greggio, con l'obiettivo di raggiungere 70 mila barili di greggio per giorno. Lo ha reso noto Salah AbdelKarim, presidente della compagnia, citato da un comunicato ministero del Petrolio egiziano. L'incremento della produzione avverrà tramite la perforazione di pozzi di sviluppo ed esplorativi, e con l'accelerazione del completamento dei progetti relativi alla produzione. L'annuncio è avvenuto durante l'Assemblea generale della compagnia, presieduta da Tarek el Molla, ministro del Petrolio e delle Risorse minerarie egiziano, per approvare il budget di pianificazione della società per l'anno fiscale 2023-2024. Abdelkarim ha ha reso noto che è prevista la perforazione di 11 pozzi esplorativi e di sviluppo durante il prossimo anno fiscale.(Cae)