Cina: reddito operativo imprese statali aumentato dell’8,3 per cento nel 2022

- Il reddito operativo delle imprese statali della Cina è aumentato dell’8,3 per cento su base annua nel 2022, attestandosi a circa 12 mila miliardi di dollari. Lo indica il ministero delle Finanze, aggiungendo che i profitti combinati delle suddette aziende sono diminuiti del 5,1 per cento anno su anno. Il rapporto tra debito e attività si è attestato al 64,4 per cento alla fine del 2022, 0,4 punti percentuali in più rispetto al 2021. (Cip)