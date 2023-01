Norvegia: Fondo sovrano registra perdita record di 164,4 miliardi di dollari nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo sovrano norvegese ha registrato una perdita record di 164,4 miliardi di dollari nel 2022. Si tratta della perdita più elevata nella storia del fondo, dopo quella pari a 66,32 miliardi di dollari registrata nel 2008. Il ritorno sugli investimenti si è attestato a meno 14,1 per cento per quanto concerne lo scorso anno, ovvero 0,88 punti percentuali in più rispetto al rendimento dell'indice di riferimento del fondo. "Il mercato è stato influenzato dalla guerra in Europa, dall'elevata inflazione e dall'aumento dei tassi di interesse. Ciò ha avuto un impatto negativo sia sul mercato azionario che su quello obbligazionario allo stesso tempo, il che è molto insolito", ha dichiarato l'amministratore delegato Nicolai Tangen in una nota. Creato nel 1996, il fondo sovrano investe i proventi del settore petrolifero e del gas norvegese e detiene partecipazioni in circa 9.300 società in tutto il mondo. Il fondo sovrano norvegese, inoltre, investe anche in obbligazioni, immobili non quotati e progetti di energia rinnovabile (Sts)