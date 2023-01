Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova si è dimostrata uno strumento capace di affermare la libertà di stampa nel nostro Paese" Dario Allevi

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi a Milano e in LombardiaVARIELetizia Moratti, candidata alla presidenza della Lombardia sostenuta dal Terzo Polo, incontra l’Associazione regionale delle imprese di servizio pubblico che gestiscono importanti e vitali servizi ai cittadini, Confservizi Lombardia, insieme all’Associazione delle imprese edili di Milano, Lodi, Monza e Brianza Assimpredil Ance all’incontro “Infrastrutture sviluppo e ambiente: strategie e programmi per il futuroAssimpredil Ance, Via San Maurilio 21 (ore 9:30)Il candidato alla presidenza della regione Lombardia per Pd e M5s, Pierfrancesco Majorino, partecipa al confronto politico con il direttivo di Confartigianato.Grand Visconti Palace Hotel, Viale Isonzo, 14 (ore 10)Letizia Moratti, candidata alla presidenza della Lombardia sostenuta dal Terzo Polo visita ilmercato del quartiere San Rocco di Monzavia Paisiello, Monza (ore 11)Il candidato alla presidenza della regione Lombardia per Pd e M5s, Pierfrancesco Majorino, visita l'azienda agricola Casa dell’Agricoltura presso l'agriturismo I Gelsi.Via S. Dionigi, 11, Cernusco Lombardone/Lc (ore 11:40)Letizia Moratti, candidata alla presidenza della Lombardia sostenuta dal Terzo Polo visita la Cascina Cantalupo.viale Sicilia, 88 Monza (ore 12)Il presidente della Regione Lombardia e candidato alla presidenza regionale per il centrodestra Attilio Fontana partecipa al confronto politico con il direttivo di Confartigianato.Grand Visconti Palace Hotel, Viale Isonzo, 14 (ore 14)Primo giorno del congresso Cgil Lombardia. I lavori sono aperti dal segretario generale Alessandro Pagano. Poi la parola agli ospiti: Attilio Fontana, presidente Regione Lombardia; Ugo Duci segretario Cisl Lombardia; Enrico Vizza segretario Uil Milano e Lombardia; Roberto Cenati presidente Anpi Lombardia; Javier Pacheco segretario CCOO de Catalunya; Douglas Martin Izzo presidente CUT São Paulo.NH Milano Congress Centre, strada 2a, Assago/Mi (ore 14:30)Il candidato alla presidenza della regione Lombardia per Pd e M5s, Pierfrancesco Majorino partecipa a un incontro a Bulciago con gli allevatori dell’Azienda agricola Ciappesoni.via Conte Taverna, 3, Bulciago/Lc (ore 14:30)Letizia Moratti, candidata alla presidenza della Lombardia sostenuta dal Terzo Polo visita il campo sportivo Usmate Velate.via Luini (ore 15:30)Il candidato alla presidenza della regione Lombardia per Pd e M5s, Pierfrancesco Majorino, partecipa a una tavola rotonda con professionisti.viale Lombardia, Merate/Lc (ore 16)Letizia Moratti, candidata alla presidenza della Lombardia sostenuta dal Terzo Polo, partecipa a "Uno sguardo al futuro della villa reale, tra cultura, turismo e rilancio del territorio".Reggia di Monza, Viale Brianza, 1 Monza (ore 17)Presentazione dell'attività de "i Semprevivi", associazione che si occupa di accoglienza e di cura del disagio mentale attraverso un modello che valorizza le relazioni e combatte l'isolamento.Piccolo Teatro Grassi, via Rovello, 2 (ore 18)Il candidato alla presidenza della regione Lombardia per Pd e M5s, Pierfrancesco Majorino, partecipa alla presentazione libro di Michele Sasso “Assalto alla Lombardia".Libreria Feltrinelli, Via Ugo Foscolo, 1/3 (ore 18)Il presidente della Regione Lombardia e candidato alla presidenza regionale per il centrodestra Attilio Fontana partecipa alla conferenza di presentazione della lista del Partito Repubblicano che lo sosterrà alle elezioni.Fondazione Stelline, Corso Magenta, 61 (ore 18:30)Il candidato alla presidenza della regione Lombardia per Pd e M5s, Pierfrancesco Majorino, partecipa al dialogo con Fondazione Feltrinelli.Fondazione Feltrinelli, viale Pasubio, 5 (ore 19) (Rem)