Cina-Usa: Pechino invita Washington al dialogo e alla cooperazione

- Gli Stati Uniti dovrebbero “incontrare la Cina a metà strada” e intrattenere scambi all’insegna del dialogo e della “cooperazione reciprocamente vantaggiosa”. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, durante la conferenza stampa di ieri. “Washington non può aspettarsi di interferire negli affari interni di Pechino, danneggiare i suoi interessi e auspicare contemporaneamente la sua collaborazione”, ha detto Mao. La Cina vuole collaborare con gli Usa sulla base di equità e rispetto reciproco, non rinunciando alla difesa della sua sovranità e interessi di sviluppo, ha aggiunto la portavoce, ribadendo che la questione taiwanese rimane al centro degli interessi nazionali. Mao si è inoltre espressa sugli ultimi sviluppi in Ucraina e nella Penisola coreana, chiarendo che il Partito comunista rimane impegnato nella promozione di una risoluzione politica delle controversie. (Cip)