Corea del Sud-Usa: segretario Difesa Austin, sfide a Seul rappresentano sfida comune

- Il segretario della Difesa Usa, Lloyd Austin, ha ribadito oggi il pieno sostegno degli Stati Uniti alla sicurezza della Corea del Sud, inaugurando una visita ufficiale in quel Paese asiatico. In un editoriale pubblicato dall'agenzia di stampa "Yonhap", il segretario ha avvertito che qualunque avversario minacci la Corea del Sud sfiderà "l'alleanza nel suo insieme". L'impegno degli Stati Uniti a sostegno di Seul "include le capacità convenzionali, nucleari e di difesa missilistica", ha puntualizzato Austin, con un chiaro riferimento alle recenti discussioni riguardo l'efficacia della "deterrenza estesa" statunitense nella Penisola coreana. Il segretario ha ricordato la presenza in Corea del Sud di 28.500 militari Usa e il recente invio di aerei da combattimento F-22 e F-35: "I nostri avversari e competitori sanno che se sfideranno uno di noi, sfideranno l'intera alleanza tra Stati Uniti e Repubblica di Corea". (segue) (Git)