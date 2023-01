Corea del Sud-Usa: segretario Difesa Austin, sfide a Seul rappresentano sfida comune (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda l'obiettivo della visita a Seul, e l'incontro in programma con l'omologo sudcoreano Lee Jong-sup, Austin ha espresso la volontà di Washington di "approfondire la cooperazione e discutere le sfide comuni alla sicurezza". Il segretario ha descritto il partenariato tra i due Paesi come "una tra le alleanze più capaci, interoperabili e adattabili della storia", e ha sollecitato a "rimanere vigili" nei confronti delle minacce alla sicurezza poste dalla Corea del Nord: "Negli ultimi decenni, la Repubblica Popolare Democratica di Corea ha sviluppato i suoi programmi di armamenti nucleari e balistici", ha avvertito il segretario, spiegando che gli Stati Uniti e i loro alleati regionali sono al lavoro per rispondere alle "minacce persistenti" in quell'area del Globo. Infine, il segretario ha evidenziato l'importanza della cooperazione trilaterale tra Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone nel campo della sicurezza, specie per quanto riguarda la difesa balistica e le operazioni navali. (segue) (Git)