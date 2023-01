© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unicredit chiude l’anno con un utile netto di 5,2 miliardi di euro, in aumento del 47,7 per cento rispetto ai 3,5 miliardi del 2022. L’utile netto del quarto trimestre è stato pari a 1,4 miliardi, in rialzo del 7,9 per cento rispetto al trimestre precedente.(Rin)