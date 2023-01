Imprese: Orcel (Unicredit), utile netto di 5,2 miliardi, miglior risultato in oltre un decennio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unicredit “ha conseguito una serie di risultati finanziari eccezionali che dimostrano i progressi significativi nel percorso di trasformazione industriale e la capacità di ottenere performance eccellenti in tutto il ciclo. Abbiamo conseguito un utile netto di 5,2 miliardi di euro sull’intero esercizio, il nostro miglior risultato in oltre un decennio”. Lo dichiara Andrea Orcel, Amministratore delegato di Unicredit, commentando i risultati consolidati di Gruppo al 31 dicembre 2022. “La nostra attenzione alla crescita, alla disciplina dei costi e all'efficienza patrimoniale hanno portato il Rote al 10,7 per cento, superando l'obiettivo Unicredit Unlocked. Questo include accantonamenti significativi – evidenzia Orcel – e misure proattive prese per potenziare le linee di difesa esistenti, rafforzando il già solido bilancio e la capacità di far fronte alle continue incertezze”.(Rin)