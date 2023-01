Filippine: Banca mondiale approva prestito da 600 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca mondiale ha approvato oggi un prestito da 600 milioni di dollari a sostegno della ripresa economica delle Filippine e della solidità del suo sistema finanziario. I fondi verranno destinati alla stabilità e all'inclusione finanziaria, e al miglioramento della resistenza finanziaria ai disastri. "L'inclusione finanziaria può essere un facilitatore chiave per la riduzione della povertà e il rafforzamento della ripresa dalla pandemia", ha dichiarato Ndiamé Diop, direttore della banca mondiale per Brunei, Malesia, Filippine e Thailandia. Ad oggi solo la metà dei filippini di età superiore a 15 anni è titolare di conti in una delle istituzioni finanziarie del Paese, sotto la media regionale dell'80 per cento. La banca centrale delle Filippine punta ad aumentare la percentuale al 70 per cento entro la fine del 2023. (segue) (Fim)