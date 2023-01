Filippine: Banca mondiale approva prestito da 600 milioni di dollari (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Filippine hanno registrato un'accelerazione del tasso di inflazione annua, che nel mese di dicembre si è attestato all'8 per cento nel mese di dicembre, sui valori massimi per quel Paese dal 2008. Il dato medio relativo all'intero 2022 si è attestato al 5,8 per cento, a sua volta ai massimi da 14 anni e al di sopra dell'intervallo obiettivo della banca centrale, tra il 2 e il 4 per cento. Per i prossimi mesi gli economisti prevedono un lieve calo dell'inflazione, che però rimarrà sostenuta a causa delle pressioni in atto a livello globale. (Fim)