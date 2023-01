Imprese: Unicredit, ricavi netti record pari a 18,1 miliardi di euro nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Gruppo Unicredit, esclusa la Russia, ha conseguito una crescita record dei ricavi sostenuta dal contesto favorevole dei tassi d'interesse e dal forte slancio commerciale. Questo – si legge in una nota – ha determinato ricavi netti pari a 4,7 miliardi di euro nel quarto trimestre, in rialzo del 34,9 per cento anno su anno, e di 18,1 miliardi di euro per il 2022, con un incremento del 14,7 per cento anno su anno. Il risultato – spiega ancora la nota – riflette l’elevata redditività aggiustata per il rischio, con raggiungimento degli obiettivi su tutte le leve chiave e in tutti i business, sostenuto dalla significativa crescita del margine di interesse nel quarto trimestre, quasi del 41 per cento anno su anno e del 42,5 per cento trimestre su trimestre, a 3,2miliardi di euro.(Rin)