- Incendio in nel magazzino di grandi dimensioni di "Orizzonte", in prossimità dell’Outlet di Castel Romano. Il rogo si è sviluppato alle 22 di ieri sera in via del Ponte Piscina Cupa al civico 64 di Roma. Sul posto, per tutta la notte, stanno operando 15 squadre squadre dei vigili del fuoco tra cui un mezzo aeroportuale. L'incendio si è propagato all’interna struttura ampia più di 3mila metri quadrati. (Rer)