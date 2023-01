Imprese: Unicredit, 5,25 miliardi agli azionisti nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unicredit prevede per il 2022 una distribuzione agli azionisti di 5,25 miliardi di euro, in crescita di 1,5 miliardi di euro (più 40 per cento) rispetto all'anno precedente, con una proposta di dividendo in contanti di 1,91 miliardi di euro e di riacquisto di azioni proprie per 3,34 miliardi di euro. Sono stati generati rendimenti sostenibili e attrattivi, preservando al contempo la solidità patrimoniale, spiega Unicredit in una nota.(Rin)