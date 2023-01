Imprese: Unicredit, utile netto atteso per il 2023 in linea con quello del 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie al migliorato contesto dei tassi di interesse, al basso costo del rischio, alla riduzione strutturale dei costi e ai progressi compiuti in termini di efficienza patrimoniale, Unicredit annuncia l’utile netto atteso per il 2023, inclusa la Russia, sostanzialmente in linea con l’utile netto di Gruppo del 2022. Lo spiega Unicredit nella nota sui risultati consolidati di Gruppo al 31 dicembre 2022. Il reporting finanziario includerà la Russia d’ora in avanti. Unicredit si pone come obiettivo una distribuzione per il 2023 sostanzialmente in linea con quella del 2022, si legge nella nota.(Rin)