Cospito: Sisto, lo Stato non deve cedere ma i diritti vanno rispettati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Il viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, in una intervista al "Giornale" spiega che "c'è stata un'importante dimostrazione di come lo Stato abbia un alto senso di responsabilità. Cospito è stato trasferito al Sai di Opera, uno dei migliori centri clinici specializzati, in modo che possa essere curato adeguatamente. Lo Stato ha dimostrato di essere attento ai diritti della persona, pure in regime di 41bis". "Ma lo Stato - continua - deve anche dimostrare di non avere debolezze. Non possiamo legittimare qualunque cedimento in relazione al rispetto delle regole, che dev'essere uguale per tutti. E quindi Stato responsabile da una parte ma anche forte, reattivo rispetto a chi cerca di minarne la sicurezza. Si tratta di un caso in cui lo Stato applica, come per tutti, le regole". C'è un problema anarchici in Italia: "C'è un innesco i cui effetti causali vanno tenuti sotto controllo. Ovvio che se ci sono delle organizzazioni di questo genere - e forse il caso Cospito è quello che ha permesso di percepirne un certo spessore - lo Stato saprà dare le giuste risposte, come del resto ha già anticipato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in relazione al rafforzamento dei controlli in tutte le ambasciate e non solo". (segue) (Res)