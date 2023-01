Serbia-Italia: inaugurata mostra dedicata ad architetto italo-sloveno Boris Podrecca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata inaugurata presso il Museo di arti applicate di Belgrado la mostra "Archicultura" dedicata alle opere dell'architetto italo-sloveno Boris Podrecca. Secondo il comunicato dell'ambasciata d'Italia in Serbia, la mostra, che oltre ai progetti architettonici porta per la prima volta in Serbia anche le altre opere d'arte di Podrecca, è stata realizzata dal Museo di arti applicate di Belgrado in collaborazione con l'ambasciata italiana, l'Istituto italiano di cultura di Belgrado, le ambasciate slovena, quella austriaca ed il Forum austriaco di cultura. Nell'inaugurare la mostra l'ambasciatore d'Italia in Serbia, Luca Gori, ha sottolineato come "questa esposizione rappresenti un'occasione unica per ammirare da vicino le opere di Boris Podrecca, un'artista multiculturale che nei suoi lavori ha riversato le influenze che ha ricevuto da tutti i Paesi a cui è legato". (Seb)