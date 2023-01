Usa: Biden sta pianificando una visita in Polonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, sta pianificando una visita in Polonia. Lo ha detto ai giornalisti al seguito alla Casa Bianca, di ritorno da una visita a Baltimora, in Maryland. Il presidente Usa non ha fornito dettagli in merito ad una possibile data. Rispondendo ad una seconda domanda, in merito ad un suo possibile viaggio in Europa in occasione dell’anniversario dallo scoppio della guerra in Ucraina, Biden ha detto di non essere ancora sicuro. (Was)