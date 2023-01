Bangladesh: Fmi approva finanziamenti per 4,7 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L'analisi e il monitoraggio di fonti di informazione, il bollettino sulla stampa internazionale e il notiziario sono fiori all'occhiello di Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Il consiglio direttivo del Fondo monetario internazionale (Fmi) ha approvato finanziamenti per 3,3 miliardi di dollari nei confronti del Bangladesh, nell’ambito del meccanismo di finanziamento esteso (Eff), che vanno ad aggiungersi ad altri 1,4 miliardi concessi nell’ambito del Resilience and sustainability facility (Rsf). In una nota, il Fondo ha spiegato che i finanziamenti consentiranno alle autorità nazionali di portare avanti la politica economica del Paese. “La ripresa economica del Bangladesh dopo la pandemia è stata bruscamente interrotta dalla guerra in Ucraina, che ha aggravato il deficit di bilancio e portato ad un deprezzamento della valuta locale”, si legge nella nota. (Was)