- Diverse persone sono rimaste ferite a seguito di una sparatoria avvenuta nel pomeriggio di lunedì 30 gennaio a Lakeland, in Florida. Lo hanno confermato in una nota le autorità cittadine, precisando che le persone coinvolte nell’incidente sono in tutto nove. Due di queste sarebbero in condizioni gravi. (Was)