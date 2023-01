Giappone: reattore nucleare a Takahama spento a seguito di un allarme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Un reattore della centrale nucleare di Takahama, nella prefettura giapponese di Fukui, si è spento automaticamente per effetto di un allarme scattato ieri, a seguito di un brusco calo dei neutroni all'interno del recipiente del reattore rilevato da due dei quattro appositi sensori. Lo ha reso noto l'operatore dell'impianto, Kansai Electric Power Co. L'arresto automatico del reattore - il n. 4 della centrale - è scattato alle 15.21 di ieri (ora locale). Secondo la compagnia energetica con sede a Osaka non ci sono segnali di una contaminazione ambientale, e i sistemi di raffreddamento del reattore funzionano regolarmente. Un incidente analogo non si verificava nella centrale dal 1988. (Git)