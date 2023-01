Giappone: Olimpiadi Tokyo, indagini sull'assegnazione di contratti per 307 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Contratti per un valore complessivo pari a 40 miliardi di yen (307 milioni di dollari) relative alle Olimpiadi e Paralimpiadi di Tokyo che si sono tenute nel 2021 sono stati assegnati a società sulla base di procedure irregolari. Lo affermano fonti vicine alle indagini condotte da una unità investigativa speciale istituita dalla procura di Tokyo per indagare i casi di corruzione relativi all'organizzazione dell'evento. Le indagini, cui prendono parte anche i regolatori per la concorrenza giapponesi, hanno individuato anche sospetti casi di collusione in relazione a 26 bandi che si sono tenuti tra maggio e agosto 2018, relativi a contratti assegnati tra le altre alla società Dentsu Inc e Hakuhodo Inc. Secondo le fonti, a oltre la metà dei bandi di gara in questione si è presentato un solo partecipante. (Git)