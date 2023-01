Usa-Cina: Washington blocca emissione licenze per le esportazioni tecnologiche a Huawei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha bloccato l'emissione di licenze per le esportazioni tecnologiche al colosso cinese dell'elettronica per le comunicazioni Huawei. Lo hanno reso noto fonti del dipartimento del Commercio Usa, secondo cui il governo federale ha già informato della decisione diverse aziende statunitensi. Nel 2019 l'amministrazione dell'ex presidente Donald Trump aveva inserito Huawei in una lista nera che ne vincolava le importazioni tecnologiche dagli Usa ad apposite licenze concesse dal governo federale. Lo scorso ottobre l'amministrazione Biden ha ulteriormente intensificato il confronto con la Cina sul piano tecnologico, imponendo restrizioni all'esportazione di semiconduttori e macchinari per la litografica a diversi gruppi cinesi. (Was)