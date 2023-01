Giappone: produzione industriale in calo a dicembre (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice core dei prezzi al consumo in Giappone è accelerato al quattro per cento annuo lo scorso dicembre, il dato peggiore dal 1981 e doppio rispetto al valore di riferimento della Banca del Giappone. L'inflazione core, che non tiene conto delle fluttuazioni di prezzo degli alimenti freschi, registra un progressivo incremento da nove mesi a questa parte. L'indice dei prezzi al consumo in Giappone è aumentato del 2,3 per cento su base annua nel corso dell'intero 2022, la crescita più sostenuta dal 1991, senza tener contro dell'aumento delle imposte sul valore aggiunto entrate in vigore nel Paese negli ultimi anni. (segue) (Git)