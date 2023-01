Giappone: segretario Nato Stoltenberg annuncia rafforzamento partenariato bilaterale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nato continuerà a rafforzare il proprio partenariato con il Giappone nel contesto del conflitto militare in corso in Ucraina. Lo ha dichiarato il segretario generale dell'alleanza, Jens Stoltenberg, giunto a Tokyo per la seconda tappa di un viaggio ufficiale nell'Asia Nord-orientale iniziato a Seul. "La guerra in Ucraina ci riguarda tutti, e dunque siamo molto grati per il sostegno che il Giappone ci sta fornendo, utilizzando anche capacità aeree e di trasporto", ha dichiarato Stoltenberg stamattina, nel corso di una visita alla Base aerea di Iruma della Forza aerea di autodifesa giapponese. Il segretario della Nato, che si tratterrà in Giappone per tre giorni, ha in programma nel tardo pomeriggio di oggi (ora locale) un colloquio con il primo ministro giapponese Fumio Kishida: secondo le anticipazioni fornite dalla stampa giapponese, i due interlocutori discuteranno il rafforzamento della collaborazione tra l'alleanza e le democrazie della regione indo-pacifica. L'ultimo incontro tra Stoltenberg e Kishida risale a giugno dello scorso anno, a margine del vertice della Nato a Madrid. (segue) (Git)