Giappone: sostanze chimiche nocive nel sangue dei tokyoiti, si sospetta contaminazione idrica

- Un gruppo civico di Tokyo ha annunciato ieri di aver rilevato livelli potenzialmente pericolosi delle sostanze chimiche note come "Pfas" (per- e polifluroalchiliche) nei campioni di sangue di alcuni abitanti dell'area occidentale della capitale giapponese. Lo riferisce la stampa giapponese, secondo cui il gruppo civico sospetta che le sostanze nocive indichino una contaminazione delle risorse idriche forse riconducibile a una base militare statunitense. Koji Harada, professore associato di salute pubblica alla Kyoto University che ha coordinato le analisi, ha però affermato che le concentrazioni di Pfas riscontrate non dovrebbero causare danni gravi alla salute. Durante una conferenza stampa organizzata ieri, il gruppo civico ha ricordato che sostanze chimiche nocive come l'acido perfluoroottansolfonico (Pfos) si trovano in alte concentrazioni nei liquidi schiumogeni antincendio utilizzati in aeroporti e basi militari, ma non è chiaro se la contaminazione possa essere effettivamente ricondotta alla Base aerea di Yokota, che si trova nell'area di Tama, a ovest di Tokyo. (Git)