Governo: Cdm impugna legge regione Puglia, viola articolo 117 Costituzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri di oggi, su proposta del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Roberto Calderoli, ha esaminato quattro leggi regionali e ha quindi deliberato di impugnare la legge della Regione Puglia n. 30 del 30/11/2022, recante "Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024", in quanto talune disposizioni, ponendosi in contrasto con la normativa statale in materia di tutela della salute, violano l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Inoltre, il Consiglio dei ministri ha deliberato di non impugnare: la legge della regione Calabria n. 39 del 28/11/2022, recante "Assestamento del Bilancio di Previsione della Regione Calabria per gli anni 2022-2024"; la legge della regione Friuli Venezia Giulia n. 19 del 29/11/2022, recante "Istituzione dell’Elenco regionale delle scuole non statali di musica del Friuli Venezia Giulia e altre disposizioni in materia di attività didattica musicale di base"; la legge della regione Lombardia n. 24 del 30/11/2022, recante "Introduzione di contributi economici per la ricomposizione fondiaria delle aree agricole montane". Lo rende noto in un comunicato la presidenza del Consiglio.(Com)