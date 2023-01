Messico: Usa annunciano sanzioni contro tre trafficanti di fentanyl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno annunciato nuove sanzioni nei confronti di tre trafficanti di fentanyl basati in Messico. Lo ha affermato in una nota il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ribadendo l’impegno di Washington ad impedire ai cartelli internazionali del narcotraffico di accedere al sistema finanziario statunitense. Le sanzioni hanno colpito il trafficante Jose Angel Rivera Zazueta e due dei suoi associati, che avrebbero prodotto e venduto fentanyl e altre droghe pesanti all’interno degli Stati Uniti. (Was)