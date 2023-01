Taiwan: Cina, critiche a Usa dopo indiscrezioni su visita presidente della Camera dei rappresentanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità cinesi hanno esortato Kevin McCarthy a non recarsi in visita ufficiale a Taiwan, dopo alcune indiscrezioni di stampa in merito ad un possibile viaggio del presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti che potrebbe avere luogo nei prossimi mesi. La portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Mao Ning, ha affermato in una nota che la Cina “invita nuovamente alcune personalità statunitensi ad attenersi al principio di ‘una sola Cina’, ed è assolutamente contraria a qualsiasi interazione ufficiale con Taiwan”. Secondo alcune indiscrezioni di stampa risalenti alla settimana scorsa, il Pentagono avrebbe iniziato a pianificare un possibile viaggio di McCarthy a Taiwan. (Cip)