Difesa: ministro britannico Wallace ammette necessità di investimenti per esercito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L'analisi e il monitoraggio di fonti di informazione, il bollettino sulla stampa internazionale e il notiziario sono fiori all'occhiello di Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- L'esercito britannico non è più al livello delle più importanti forze armate globali e "ha bisogno di investimenti". Lo ha detto il ministro della Difesa britannico Ben Wallace all'emittente "Sky News", dopo che dagli Stati Uniti è stato lanciato l'allarme sulla situazione delle forze armate del Regno Unito. Wallace concorda sul fatto che sia necessario agire con urgenza, ma ha ricordato gli investimenti già decisi dal governo per 34 miliardi di sterline per i prossimi dieci anni. "Non esiste una bacchetta magica", ha spiegato il ministro, secondo cui "ci sono solo due Paesi sulla terra che possono sostenere linee di produzione quasi costanti: la Cina e gli Stati Uniti". "Ovviamente possiamo cercare di acquistare dall'estero, ma poi non ci sarà un'industria della difesa e aerospaziale del Regno Unito e noi non saremo necessariamente in grado di fornire alle nostre truppe esattamente l'equipaggiamento che desiderano, quindi dobbiamo sempre cercare questo equilibrio", ha aggiunto Wallace, ricordando come questa situazione sia comune a molte nazioni europee. (Rel)