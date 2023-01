Brasile: Lula rilancia G4 in favore di allargamento del Consiglio sicurezza Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile e la Germania, insieme a Giappone e India, daranno nuovo impulso al gruppo conosciuto come "G4" che propone un allargamento del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a nuovi Paesi. Lo ha detto il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, nel corso della conferenza stampa congiunta con il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, a termine di un incontro bilaterale tra i due leader a Brasilia. "Daremo nuovo impulso al G4, di cui facciamo parte con Germania, Giappone e India. Il gruppo propone l'ingresso di altri paesi nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite rispetto a quelli attuali perché è chiaro che così com'è l'Onu non è più rappresentativa della realtà geopolitica globale. Chiediamo che Consiglio di Sicurezza abbia maggiore forza soprattutto per interferire negli equilibri attuali. Spesso infatti le guerre succedono per mancanza di dialogo e per mancanza di maggiore collegialità", ha detto Lula. (Brb)