Economia: Fmi, rallentamento crescita globale sarà inferiore alle aspettative nel 2023

- La crescita dell’economia globale subirà un rallentamento nel corso del 2023, ma in una misura inferiore rispetto alle aspettative. È quanto si legge in un rapporto pubblicato lunedì 30 gennaio dal Fondo monetario internazionale (Fmi), in cui viene precisato che la prospettiva di una recessione a livello globale potrà essere evitata, nonostante i rialzi dei tassi di interesse approvati dalle banche centrali dei singoli Paesi per contenere l’inflazione galoppante. Nelle stime aggiornate per il biennio 2023-2024, il Fondo ha attribuito il miglioramento delle previsioni alla resilienza dei consumatori a livello globale e alla progressiva riapertura dell’economia cinese dopo le restrizioni legate al Covid-19. L’economista capo del Fmi, Pierre-Olivier Gourinchas, ha precisato in una nota che la lotta all’inflazione “non è ancora finita, anche se si possono riscontrare i primi risultati: le banche centrali devono continuare il loro lavoro”. Le stime aggiornate prevedono una crescita dell’economia globale pari al 2,9 per cento nel 2023, per attestarsi al 3,1 l’anno successivo. (Was)