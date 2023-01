Governo: Rauti (Fd'I), bilancio positivo di primi 100 giorni esecutivo Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bilancio dei primi 100 giorni del governo Meloni "è positivo perché i mercati sono ottimisti e lo spread è sceso a 175 punti. Abbiamo fatto una legge finanziaria che per due terzi è dedicata a fronteggiare il caro bollette, a rafforzare il credito di imposta per le imprese e a sostenere le famiglie con l'ampliamento della soglia Isee. Inoltre abbiamo diminuito il cuneo fiscale e aumentato le pensioni minime. In particolare mi piace evidenziare il forte impegno del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a livello internazionale con l'intesa sul 'price cap' e con gli accordi sottoscritti con Algeria e Libia finalizzati a favorire in futuro la nostra indipendenza energetica e a fare dell'Italia, approfittando della nostra posizione geografica, un hub europeo energetico nel Mediterraneo". Lo ha detto il sottosegretario alla Difesa e senatrice di Fratelli d'Italia, Isabella Rauti, a Isoradio. "L'attenzione del governo è alta sul fronte sud dell'Alleanza. Stiamo lavorando con i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo con i quali il governo italiano sta stringendo importanti accordi di carattere commerciale ed energetico", ha evidenziato Rauti.(Rin)