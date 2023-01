Usa: Tesoro, nel 2023 diverse sfide ma l’economia rimane resiliente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia statunitense dovrà affrontare “diverse sfide” nel 2023, nel quadro di una transizione verso una crescita sostenibile nel lungo periodo. Lo ha affermato in una nota Benjamin Harris, assistente della segretaria al Tesoro Usa per la politica economica. “Nonostante ciò, l’economia nazionale rimane resiliente, grazie alla strategia portata avanti dall’amministrazione Biden, con investimenti che hanno permesso di rafforzare le fondamenta della ripresa economica dopo la pandemia”, ha detto, ricordando gli ultimi dati sul Pil, che nel quarto trimestre del 2022 ha registrato una crescita del 2,9 per cento. (Was)