Governo: in Cdm informativa Urso su delega riforma incentivi imprese e ddl su tutela made in Italy

24 luglio 2021

- Il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, ha svolto una informativa all'odierno Consiglio dei ministri in relazione a due provvedimenti collegati alla legge di Bilancio per il 2023 in corso di elaborazione: il disegno di legge delega sulla riforma degli incentivi alle imprese, per il quale saranno avviati a breve i tavoli di confronto con le amministrazioni interessate, e il disegno di legge sulla valorizzazione e la tutela del made in Italy, il cui testo sarà portato all’esame del Consiglio dei ministri nel mese di aprile, all’esito dell’indagine conoscitiva già avviata dalla Commissione attività produttive della Camera dei deputati. Lo rende noto in un comunicato della presidenza del Consiglio. (Com)