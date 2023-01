Nato: "Politico.eu", prossimo segretario generale potrebbe arrivare da Europa centrorientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- La Nato a settembre dovrà scegliere il prossimo segretario generale, in un contesto molto complesso, segnato dalla guerra in Ucraina e dalle tensioni con la Russia. Secondo il portale "Politico.eu", sono già iniziate le discussioni per il successore di Jens Stoltenberg, il norvegese il cui mandato è stato prolungato proprio a causa di quanto avvenuto in Ucraina e della necessità di mantenere continuità alla guida dell'Alleanza. Lo stesso Stoltenberg, che nel 2021 era stato chiamato a guidare la Banca centrale di Norvegia una volta lasciato l'incarico a Bruxelles, potrebbe secondo fonti di "Politico" continuare a ricoprire il ruolo di segretario generale, nonostante l'esigenza sentita da alcuni Paesi di "un po' di aria fresca". Il profilo alternativo a Stoltenberg dovrebbe essere idealmente quello di una donna, proveniente da un'area che non sia l'Europa occidentale (dopo che gli ultimi segretari generali sono arrivati da Norvegia, Danimarca, Paesi Bassi e Regno Unito). Tale identikit potrebbe favorire la prima ministra estone Kaja Kallas, la lituana Ingrida Simonyte, la presidente slovacca Zuzana Caputova o finanche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen: nei primi tre casi si tratterebbe infatti di rappresentanti di nazioni che hanno aderito solo "di recente" alla Nato, e i cui Paesi sono in prima linea di fronte alla rinnovata minaccia russa. Meno probabile, secondo "Politico.eu", che ci si risolva a scegliere un leader occidentale, come il premier olandese Mark Rutte, o il ministro della Difesa britannico Ben Wallace.(Beb)