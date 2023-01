Brasile: Lula propone creazione organismo multilaterale per discutere pace in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi coinvolti nel conflitto tra Ucraina e Russia non vogliono parlare di pace, per questo il Brasile è pronto a fare la sua parte e a costituire un organismo specifico per negoziare la fine delle ostilità. Lo ha detto il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, nel corso della conferenza stampa congiunta con il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, a termine di un incontro bilaterale a Brasilia. "Mi pare evidente che pochi vogliano parlare di pace in questo momento, soprattutto i paesi coinvolti non sono disposti a cedere di un millimetro: so che non è facile, ma dobbiamo lavorare in favore della pace", ha detto, aggiungendo che il Brasile è pronto a dare il proprio contributo. (segue) (Brb)