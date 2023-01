Brasile: Lula propone creazione organismo multilaterale per discutere pace in Ucraina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La Cina, l'India e l'Indonesia possono avere un ruolo fondamentale: per questo propongo la creazione di un club di Paesi, un organismo multilaterale che riunisca i Paesi che abbiano un peso specifico a un tavolo di negoziato e che si impegnino per trovare una pace, perché ora i due paesi non sembrano intenzionati a chiudere le ostilità e gli interlocutori attivi fino ad ora non sanno più cosa proporre", ha proseguito Lula. Il capo dello Stato brasiliano ha annunciato l'intenzione di voler discutere dell'argomento nei suoi prossimi incontri internazionali con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e quello della Cina, Xi Jinping. "Ho già parlato qui con il cancelliere Scholz, ne ho parlato a telefono con il presidente francese, Emmanuel Macron e ne parlerò con il presidente Biden il mese prossimo. Se confermato il mio viaggio in Cina a marzo, ne parlerò anche con Xi Jinping. I cinesi hanno un ruolo importante ed è ora che la Cina si impegni per ottenere la pace", ha concluso. (Brb)