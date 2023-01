Reddito cittadinanza: M5s, governo bifronte, lo cancella in Italia e dà via libera in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo governo non finisce mai di stupire ed oggi assistiamo all'ennesima giravolta. In Italia, Giorgia Meloni cancella il Reddito di cittadinanza paragonando i percettori a dei tossicodipendenti mentre in Europa, rappresentato dalla ministra del Lavoro Calderone, lo stesso esecutivo dà il placet alla raccomandazione relativa ad un adeguato reddito minimo, adottata oggi dal Consiglio Ue". Lo affermano in una nota i parlamentari del M5s nelle commissioni Lavoro di Camera e Senato. "All'interno del testo - riprendono - si dicono tre cose che smontano le bugie dette in questi mesi dalla maggioranza: il reddito minimo 'è un elemento fondamentale delle strategie per uscire dalla povertà e dall'esclusione e può fungere da stabilizzatore automatico'; 'il diritto a ricevere le prestazioni dovrebbe essere illimitato'; 'non vi sono dati che indichino, in media, un impatto negativo significativo sulla probabilità di trovare un lavoro per chi percepisce il sostegno al reddito minimo'. Finalmente anche il governo si rende conto dell'importanza di uno strumento di protezione sociale come il Rdc. Meglio tardi che mai. Ora alle parole seguano i fatti", concludono deputati e senatori pentastellati. (Com)