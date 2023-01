Frosinone: spari in centro ad Alatri, un ferito grave

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colpi di pistola sono stati esplosi ad Alatri contro alcuni ragazzi. Ci sarebbero persone a terra. Sul posto i carabinieri della compagnia di Alatri e le ambulanze del 118. Secondo quanto si apprende, a sparare contro un gruppo di giovani che era seduto tra via della Circonvallazione e via Duca D'Aosta, in prossimità del centro storico di Alatri, sarebbe stata una persona seduta sul seggiolino posteriore di uno scooter Tmax guidato da un altro uomo. I colpi hanno centrato uno dei ragazzi che, in gravi condizioni, è stato trasportato in eliambulanza a Roma. Gli aggressori sono fuggiti. I carabinieri stanno ascoltando i testimoni. (Rer)