Cospito: Cdm non scenderà a patti con chi usa violenza come strumento di lotta politica

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Antonio Tajani, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il ministro della Giustizia Carlo Nordio hanno reso un’informativa all'odierno Consiglio dei ministri sul caso Cospito. Il ministro della Giustizia ha ricordato le ragioni che hanno determinato l’autorità giudiziaria a proporre e confermare il regime detentivo di cui all’articolo 41 bis attualmente in essere a carico di Alfredo Cospito e, nel pieno rispetto dell’autonomia di valutazione della stessa autorità giudiziaria, ha rilevato che la Corte di Cassazione è chiamata a rendere una decisione in merito nel prossimo mese di marzo. Per la parte di propria competenza, il ministro della Giustizia ritiene di non revocare il regime di cui all’articolo 41 bis e ha precisato che, sentite tutte le istituzioni interessate, si è fatto carico delle condizioni di salute del detenuto, avendone disposto in data odierna il trasferimento, sempre in regime di 41 bis, nell’istituto di pena di Opera, che è munito degli adeguati presidi sanitari. E' quanto si legge in una nota della presidenza del Consiglio. (segue) (Com)