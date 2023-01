Usa: ex dipendenti di Twitter testimonieranno alla Camera su computer di Hunter Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni ex dipendenti di Twitter testimonieranno il mese prossimo davanti al Comitato per la supervisione della Camera dei rappresentanti, in merito all’approccio adottato dalla piattaforma in merito alla storia del “New York Post” sul computer di Hunter Biden, figlio dell’attuale presidente Usa, nel 2020. Lo ha confermato il presidente del Comitato, il repubblicano James Comer, durante un evento organizzato dal National Press Club. Secondo il quotidiano, il dispositivo conteneva diversi file, comprese alcune e-mail potenzialmente incriminanti, riguardanti i rapporti d’affari di Hunter Biden con Paesi e individui stranieri. Diversi esponenti del Partito repubblicano hanno accusato a più riprese Twitter di aver cercato di “insabbiare” la storia, rimuovendo collegamenti e pubblicando avvisi sulla loro possibile non sicurezza. “Le prime audizioni si terranno la prossima settimana, e coinvolgeranno alcuni dipendenti di Twitter”, ha detto Comer, aggiungendo che il comitato sta indagando il presidente Joe Biden e la sua famiglia per “traffico di influenza: vogliamo accertare che non ci siano rischi per la sicurezza nazionale”. I tre ex dipendenti della piattaforma dovrebbero testimoniare il prossimo 8 febbraio. (Was)