Brasile: Lula, non daremo munizioni ad alcun Paese in guerra (2)

- La scorsa settimana il presidente Lula aveva respinto la richiesta del governo della Germania di inviare munizioni per carri armati destinati all'Ucraina. Le munizioni calibro 105mm in dotazioni al Leopard-1 sarebbero state vendute alla Germania per 25 milioni di real, e da Berlino trasferito in Ucraina. Lo scorso anno, nel corso della campagna elettorale Lula aveva criticato duramente il presidente ucraino Volodymyr Zelenski e accusato Stati Uniti, Europa e Nato di non aver fatto abbastanza per accettare le condizioni di Putin per evitare il conflitto. Oggi in conferenza stampa Lula ha dichiarato di avere "più chiarezza" sulla situazione. "Adesso ho più chiarezza. Sono consapevole che il presidente russo Vladimir Putin abbia fatto l'errore classico di invadere territorio di un altro Stato. Ha sbagliato, questo è chiaro. Ma mi pare evidente che pochi vogliano parlare di pace adesso. So che non è facile, ma so anche che se si inizia a volte non si sa come fermarsi", ha detto. (Brb)