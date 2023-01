Ucraina: amministratrice Usaid incontra sindaco di Bucha, focus su assistenza umanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministratrice dell’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (Usaid), Samantha Power, ha incontrato il sindaco della città di Bucha, Anatoliy Fedoruk, per discutere il futuro degli aiuti statunitensi all’Ucraina nel quadro della guerra con la Russia e i provvedimenti da mettere in campo per punire i militari che si sono responsabili di abusi e atrocità durante il conflitto. Lo riferisce una nota. L’amministratrice ha fatto le sue condoglianze per le vite perse durante l’occupazione di Bucha, ribadendo l’impegno dell’agenzia a fornire tutta l’assistenza necessaria sul piano umanitario: dal sostegno alle piccole imprese agli aiuti nel campo dell’energia. (Was)