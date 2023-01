Brasile-Germania: Lula e Scholz puntano a concludere velocemente l'accordo Ue-Mercosur (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scholz ha affermato che i due Paesi hanno diverse agende in comune su temi come il cambiamento climatico, la difesa delle foreste tropicali, la produzione di energia rinnovabile. Il Cancelliere ha anche detto che l'impegno di Lula per proteggere l'Amazzonia è "una buona notizia per tutti noi", e ha sottolineato che il Brasile "ha un ruolo fondamentale nel guidare la transizione verso le energie verdi". L'incontro offrirà soprattutto ai due leader la possibilità di mostrare un cambio di passo nelle relazioni bilaterali, dopo il passaggio di Jair Bolsonaro alla presidenza del Brasile. "Siamo molto contenti che il Brasile sia tornato sulla scena mondiale. Ci sei mancato, Lula", ha affermato il cancelliere. (Brb)