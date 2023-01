Kosovo-Serbia: Kurti dopo incontro con inviato Ue Lajcak, accordo con Belgrado preveda riconoscimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Kosovo, Albin Kurti, ha ribadito che l'accordo con la Serbia dovrebbe avere al centro il riconoscimento reciproco. Secondo quanto riporta il quotidiano “Telegrafi” Kurti ha così commentato l’incontro avuto ieri sera con l’inviato Ue per i Balcani occidentali, Miroslav Lajcak. "L'accordo deve avere al centro il riconoscimento reciproco, perché solo così potremo normalizzare pienamente i rapporti tra Kosovo e Serbia", ha dichiarato il capo dell'esecutivo. Alla domanda se c'è una forte pressione da parte della comunità internazionale per la formazione dell'Associazione di comuni a maggioranza serba, Kurti ha detto che “c'è un'insistenza affinché l'accordo sia maggiormente enfatizzato”. "C'è insistenza da parte di vari fattori internazionali affinché l'Associazione, così come è stata firmata il 19 aprile 2013 e poi elaborata in sette capitoli con la firma del 25 agosto 2015, venga maggiormente sottolineata. Quell'accordo però è già messo in evidenza perché è l'unico accordo di Bruxelles che non ha superato il test della Corte costituzionale. Quindi, è un accordo chiaramente definito in senso legale e costituzionale. Ora il processo negoziale dovrebbe portarci avanti", ha detto Kurti.(Alt)